Другое

Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Вашему вниманию главные новости футбола за четверг, 11 июня.

Смотрите в этом видео:

- Клубы первой лиги наконец проголосовали за возобновление сезона, которое запланировано на 23 июня.

- Нападающий Милана Златан Ибрагимович вступил в конфликт с руководством клуба.

- Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров опроверг слухи о его скором переезде в стан Фенербахче.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски главных футбольных новостей.