Другое 12 июня 2020, 06:10 Решение по Первой Лиге, конфликт Ибрагимовича с Миланом: главное за 11 июня Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня. Сергей Ребров 12 июня 2020, 06:10 Вашему вниманию главные новости футбола за четверг, 11 июня. Смотрите в этом видео: - Клубы первой лиги наконец проголосовали за возобновление сезона, которое запланировано на 23 июня. - Нападающий Милана Златан Ибрагимович вступил в конфликт с руководством клуба. - Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров опроверг слухи о его скором переезде в стан Фенербахче. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски главных футбольных новостей. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте