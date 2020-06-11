Украина: Первая лига

На подготовку у команд останется менее двух недель.

Возобновление чемпионата в Первой лиге Украины предварительно должно состояться 23-го июня, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

Поединки будут проходить преимущественно на пятый день, а плей-офф сместится на конец августа.

Отметим, что за доигровку сезона в Первой лиге проголосовали 11 клубов, четыре клуба проголосовали против, а еще один – воздержался.

Официально продолжение сезона в Первой лиге должны утвердить на Исполкоме УАФ, который запланирован на пятницу, 12 июня.