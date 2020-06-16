Нападающий может вернуться в Швецию после текущего сезона.
Златан Ибрагимович, фото getty images
16 июня 2020, 08:59
Златан Ибрагимович может перебраться в Хаммарбю в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Шира.
Примечательно, шведский нападающий — совладелец клуба. Его контракт с Миланом действителен до 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Напомним, что уход шведа может быть связан с тем, что у него конфликт с руководством Милана.