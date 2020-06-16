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Нападающий может вернуться в Швецию после текущего сезона.

Златан Ибрагимович может перебраться в Хаммарбю в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Шира.

Примечательно, шведский нападающий — совладелец клуба. Его контракт с Миланом действителен до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Напомним, что уход шведа может быть связан с тем, что у него конфликт с руководством Милана.