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Отбор на чемпионат мира пройдет с марта 2021 по март 2022 года.

Европейские сборные сразятся за выход на чемпионат мира в 10 группах: пять групп по шесть команд и еще пять – по пять, сообщает официальный сайт УАФ.

Десять победителей групп выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Оставшиеся три путевки по европейской квоте будут разыграны между 12 командами: 10 тех, которые заняли второе место в отборочных группах, а также двух лучших командах Лиги наций, которые не займут одно из первых двух мест в группе отбора на ЧМ.

Эти 12 команд сыграют в плей-офф: в полуфинале они определят шесть лучших, которые затем в финале разыграют три путевки.

Отборочный турнир запланировали начать в марте 2021 года, а закончить его матчами плей-офф в марте 2022.

На мундиале Европа будет представлена 13 командами, Африка – 5, Южная Америка и Азия имеют квоту в 4,5 команды (по 4 команды гарантированы и еще одна определится в плей-офф между этими континентами), КОНКАКАФ – 3,5, а Океания – лишь 0,5. Последнюю путевку автоматически получил хозяин чемпионата – Катар. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дата проведения жеребьевки отбора будет определена позже. При отборе сборные будут сеяны с учетом рейтинга ФИФА, в котором Украина на данный момент занимает 24-е место.