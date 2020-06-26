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Бывший соперник Зари стал лучшим в своей стране.

Будучность из Подгорицы стала чемпионом Черногории сезона-2019/20 за шесть туров до окончания чемпионата. Этот титул стал для клуба четвертым в истории.

Чемпионство Будучности ускорила Искра, обыгравшая ее ближайшего преследователя, Сутьеску (1:0). Гол забил экс-игрок Будучности Иван Вукович. Теперь расстояние между первым и вторым местом в таблице составляет 20 очков.

Сама команда из Подгорицы обыграла Ком с минимальным счетом благодаря голу Деяна Зарубицы на 90+1 минуте.

Будучность в этом сезоне встречалась с Зарей в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – 1:3, 0:1. Ныне форвард Зари Михайло Перович также приложил ногу к успеху Будучности – он забил четыре гола и сделал ассист в 14 матчах чемпионата.