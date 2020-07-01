Форвард получил статус свободного агента.
Эмануэль Адебайор, Club Olimpia
01 июля 2020, 08:33
Нападающий Эмануэль Адебайор покинул Олимпию, сообщает официальный твиттер парагвайского клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Одной из причин прекращения сотрудничества стала продолжающаяся пандемия коронавируса.
Адебайор присоединился к Олимпии в феврале этого года на правах свободного агента. В составе клуба из Асунсьона 36-летний форвард провел 4 поединка, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Адебайор отказался помогать Того бороться с коронавирусом.