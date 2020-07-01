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Форвард получил статус свободного агента.

Нападающий Эмануэль Адебайор покинул Олимпию, сообщает официальный твиттер парагвайского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Одной из причин прекращения сотрудничества стала продолжающаяся пандемия коронавируса.

Адебайор присоединился к Олимпии в феврале этого года на правах свободного агента. В составе клуба из Асунсьона 36-летний форвард провел 4 поединка, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Адебайор отказался помогать Того бороться с коронавирусом.