Венгерский вратарь вернулся на родину.
Адам Богдан (слева), fradi.hu
01 июля 2020, 14:44
Голкипер Хиберниана Адам Богдан перешел в Ференцварош, сообщает официальный твиттер венгерского клуба.
К команде Сергея Реброва 32-летний игрок присоединился на правах свободного агента. Детали контракта венгерского вратаря с "зелеными" остаются неизвестными.
Богдан выступал в составе Хиберниана с 2018 года, перейдя из Ливерпуля. В завершившемся сезоне голкипер не провел ни одного поединка в шотландском клубе.
В активе Богдана имеется 20 матчей в составе сборной Венгрии.
Ранее сообщалось, что Ференцварош выкупил права на полузащитника Александра Зубкова у Шахтера.