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Венгерский вратарь вернулся на родину.

Голкипер Хиберниана Адам Богдан перешел в Ференцварош, сообщает официальный твиттер венгерского клуба.

К команде Сергея Реброва 32-летний игрок присоединился на правах свободного агента. Детали контракта венгерского вратаря с "зелеными" остаются неизвестными.

Богдан выступал в составе Хиберниана с 2018 года, перейдя из Ливерпуля. В завершившемся сезоне голкипер не провел ни одного поединка в шотландском клубе.

В активе Богдана имеется 20 матчей в составе сборной Венгрии.

Ранее сообщалось, что Ференцварош выкупил права на полузащитника Александра Зубкова у Шахтера.