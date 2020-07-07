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Клуб сделал заявление относительно заражений.

Динамо Брест стал очагом коронавируса в белорусском футболе. Клуб подтвердил информацию о заболевших.

"Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики.

Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов. Сейчас перед клубом стоит задача, как можно скорее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание", — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Напомним, что после поединка со Смолевичами на карантин с подозрением на коронавирус ушел Артем Милевский.