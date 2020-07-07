Страсти в Армении накаляются: тренер Вана требует у Литовченко доказательств или извинений

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Главный тренер Вана Карен Барсегян не стал отмалчиваться и дал острый ответ.

Недавно Федерация футбола Армении (ФФА) объявила о прекращении сезона в Первой лиге (втором по силе дивизионе чемпионата). ФФА утверждает, что пять клубов были замешаны в договорных матчах – по итогам этого 58 человек дисквалифицировали, 45 из которых – пожизненно.

В числе этих 58 оказались 25 украинцев, из которых 12 связаны с боровшимся за выход в элиту Локомотивом: на момент остановки команда лишь по дополнительным показателям уступала первое место, но имела игру в запасе.

Football.ua обратился за комментарием к главному тренеру Локомотива Сергею Литовченко, который был отстранен пожизненно. Наставник уверял, что дело сфабриковано и никаких доказательств его вины и вины его подопечных нет. В то же время, Литовченко отметил, что их конкуренту Вану пообещали место в элите.

Ответ главного тренера Вана Карен Барсегяна не заставил себя долго ждать.

"Очень раздражает, когда нас обвиняют бессмысленно. Я абсолютно не отреагировал бы на его интервью, если бы не говорили о нашей команде. Он отметил, что федерация обещала нам путевку в Высшую лигу. Для меня крайне смешно то, что федерация обещает что-то какой-то команде и в результате этого дисквалифицированы 58 человек, 45 из которых пожизненно, и 5 клубов лишаются лицензии. Все это не только смешно, но и ужасно", — сказал Барсегян в интервью Armsport.

"Отмечая важность презумпции невиновности, если человек делает какие-то выражения, он должен ответить за это. Если господин Литовченко говорит нам в каком-то вопросе помогли, он должен представить фактические доказательства. Если он не представит доказательств, то обязан извиниться за то, что опорочил нашу добрую репутацию. Если нет, то мы приступим к соответствующим действиям. Люди, которые не владеют информацией, либо владеют неполноценными, либо вообще ничего не знают, должны быть наказаны. Либо будут представлены факты и доказательства, либо извинения и мы посчитаем, что все это нормально".

"Он говорит, что президент ФФА пытается состояться за счет украинской команды. Меня не интересует то, что он говорит о федерации и президенте Федерации. Но самое курьезное здесь то, что этот человек даже не понимает, что приехал в Армению и тот клуб, который он тренирует, армянский. Это очень удивительно. В этой команде есть очень ответственные и нормальные армянские ребята, которые сделали все для этой команды и сегодня почему-то становится украинским клубом. Но это их внутренняя проблема. Я не хочу вмешиваться в вопросы, которые не касаются меня. Если они думают, что это украинский клуб, то это их внутренняя проблема".

"Следующая мысль – по словам Литовченко, президент клуба сказал ему, что федерация пообещала путевку в Высшую лигу Вест Армении и Вану. Должен отметить, что он и не владеет информацией о том, что, согласно уставу, путевку в Высшую лигу Армении может завоевать только одна команда, и обещать обоим просто невозможно. Исходя из всего этого, я должен сказать, что никто не имеет права подобным образом высказываться в адрес клуба Ван, поскольку мы, в отличие от многих, были максимально честными, в отличие от многих, были сторонниками честной борьбы".

"Я бы посоветовал главному тренеру Локомотива заняться исключительно проблемами своего клуба и не пытаться дискредитировать нас. Он отмечает, что они должны очистить свое честное имя. Если он действительно справедлив, честен, дай Бог, оправдает себя. Главному тренеру Локомотива советую также сконцентрироваться на внутренних вопросах своей команды, когда его украинский футболист во время игры может ударить армянского игрока. И самое главное, я бы посоветовал хотя бы раз победить в трех матчах против нас, ой извините, что я говорю, ошибся, забил бы нам хотя бы один гол и тогда подумал бы, что этот человек где-то имеет право что-то сказать".