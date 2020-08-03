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На украинца возлагают большие надежды в новом клубе.

Андерлех ранее объявил о подписании Богдана Михайличенко. Спортивный директор клуба Петер Вербеке ждет прогресса от украинца и доволен трансфером.

"В 23 года Богдан уже провел довольно много матчей. Он должен дать нам скорость, ловкость и здоровую агрессию в позиции левого защитника. Кроме того, он очень атакующий игрок, поэтому он хорошо вписывается в нашу игру.

Как и всем нашим молодым футболистам, Богдану еще есть над чем поработать, но, учитывая его хороший менталитет, мы верим, что он продолжит улучшаться", — приводит слова Вербеке официальный сайт клуба.

Напомним, что по информации Transermarkt украинец обошелся Андерлехту в 1,5 миллиона евро.