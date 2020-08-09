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Украинский защитник сравнял счет в конце первой половины игры.

В стартовом туре чемпионата Бельгии Гент отправился в гости к Сент-Трюйдену и потерпел поражение.

Счет в матче открыл Сузуки в дебюте первой половины игры, а Игорь Пластун сравнял счет ближе к концу тайма.

Тем не менее, хозяева вновь вышли вперед на исходе часа игры и добились итоговой победы.

Напомним, что участие в матче принимал Роман Яремчук, у которого перед этим было подозрение на коронавирус.