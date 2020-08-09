Другое 09 августа 2020, 18:59 Гол Пластуна не помог Генту спастись от поражения против Сент-Трюйдена Украинский защитник сравнял счет в конце первой половины игры. Игорь Пластун, фото getty images 09 августа 2020, 18:59 В стартовом туре чемпионата Бельгии Гент отправился в гости к Сент-Трюйдену и потерпел поражение. Счет в матче открыл Сузуки в дебюте первой половины игры, а Игорь Пластун сравнял счет ближе к концу тайма. Тем не менее, хозяева вновь вышли вперед на исходе часа игры и добились итоговой победы. Напомним, что участие в матче принимал Роман Яремчук, у которого перед этим было подозрение на коронавирус. Люди Игорь Пластун Команды Гент Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте