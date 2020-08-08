У украинского нападающего подозрение на заболевание Covid-19.
Роман Яремчук, getty images
08 августа 2020, 13:37
Результат теста Романа Яремчука на коронавирус оказался положительным, сообщает HBVL.
По информации источника, украинскому нападающему провели повторное тестирование, которое дало негативный результат.
Первое тестирование всех остальных футболистов команды показало отсутствие болезни.
Гент стартует в чемпионате Бельгии уже 9 августа поединком против Сент-Труйдена.
Напомним, что бельгийский клуб подписал конкурента для Романа Яремчука в лице Тима Кляйндинста.