Бывший тренер Бока Хуниорс Густаво Альфаро стал преемником Хорди Кройффа.
Густаво Альфаро, фото федерации футбола Эквадора
27 августа 2020, 09:23
Густаво Альфаро возглавил национальную сборную Эквадора — сообщает AS.
Контракт с 58-летним тренером, в сезоне-2019/20 работавшим с Бока Хуниорс, подписан до окончания ЧМ-2022, однако доработает ли он его до конца, во многом будет зависеть от того, насколько успешно его команда выступит на Копа Америка-2021.
Альфаро, до этого работавший только с аргентинскими клубами, сменил на посту главного тренера сборной Эквадора Хорди Кройффа.
Интересно, что сын легендарного Йоханна Кройффа и бывший игрок донецкого Металлурга формально числился тренером сборной Эквадора с января 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 не провел с командой ни одного занятия, а 14 августа отправился в китайский Шеньчжень.