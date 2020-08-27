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Бывший тренер Бока Хуниорс Густаво Альфаро стал преемником Хорди Кройффа.

Густаво Альфаро возглавил национальную сборную Эквадора — сообщает AS.

Контракт с 58-летним тренером, в сезоне-2019/20 работавшим с Бока Хуниорс, подписан до окончания ЧМ-2022, однако доработает ли он его до конца, во многом будет зависеть от того, насколько успешно его команда выступит на Копа Америка-2021.

Альфаро, до этого работавший только с аргентинскими клубами, сменил на посту главного тренера сборной Эквадора Хорди Кройффа.

Интересно, что сын легендарного Йоханна Кройффа и бывший игрок донецкого Металлурга формально числился тренером сборной Эквадора с января 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 не провел с командой ни одного занятия, а 14 августа отправился в китайский Шеньчжень.