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Представляем вашему вниманию обзор самых опасных моментов и голов в матче.

Лион в пятый раз подряд и в седьмой в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. В финале француженки обыграли Вольфсбург благодаря голам Ле Соммер, Саки и Гуннарсдоттир. За Вольфсбург забила Попп.



Отметим, что одной из помощниц главного арбитра в этом матче была украинка Александра Ардашева.