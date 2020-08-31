Другое 31 августа 2020, 08:34 Вольфсбург — Лион 1:3 Обзор финала женской Лиги чемпионов Представляем вашему вниманию обзор самых опасных моментов и голов в матче. Лион, Getty Images 31 августа 2020, 08:34 Лион в пятый раз подряд и в седьмой в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. В финале француженки обыграли Вольфсбург благодаря голам Ле Соммер, Саки и Гуннарсдоттир. За Вольфсбург забила Попп. Отметим, что одной из помощниц главного арбитра в этом матче была украинка Александра Ардашева. Команды Вольфсбург Лион Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте