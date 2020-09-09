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Украинский голкипер высказался о победе над сборной Финляндии в матче отбора на молодежный чемпионат Европы.

Молодежная сборная Украины (U-21) в отборочном матче Евро-2021 уверенно обыграла Финляндию со счетом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Руслана Ротаня поднялись на третью строчку в группе, имея в своем активе семь очков в шести поединках.

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями от положительного результата своей команды.

"Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что немаловажно. Это придало уверенность линии обороны".

"Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать. Но каждый из игроков выложился на максимум. Получили желаемый результат", — заявил Трубин в комментарии для Футбол NEWS.

Отметим, что в матче против Финляндии футболисты сборной Украины U-21 отметились образцовой комбинацией, которая завершилась голом Даниила Сикана.