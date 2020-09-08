Украинская "молодежка" в поединке против сверстников из Финляндии организовала потрясающий гол.
Фото УАФ
08 сентября 2020, 23:22
Молодежная сборная Украины (U-21) в отборочном матче Евро-2021 уверенно обыграла Финляндию со счетом 2:0. Особенно красивым выдался гол Даниила Сикана и предшествовавшая ему комбинация.
Набрав 7 очков, команда Руслана Ротаня поднялась на третье место, но отставание от лидеров, Дании и Румынии, составляет 12 и 9 очков соответственно (у Украины игра в запасе).
Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2
Голы: Конопля, 23, Сикан, 45+3
Финляндия: Яаскелайнен, Тихи (Хювяринен, 67), Хальме, Вайнионпяя, Лингман (Мяенпяя, 67), Оксанен, Валакари, Маянпяя (Атакаи, 46), Сойсало, Юлятупа (Ассехнун, 46), Кельман (Ставицки, 70).
Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак (Корниенко), Батагов (Чех, 88), Бондаренко, Булеца, Лунев (Цитаишвили, 63), Топалов (Назаренко, 63), Сикан.
Предупреждения: Лингман, Хальме, Тихи – Забарный, Дубинчак, Батагов, Сикан.