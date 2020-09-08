U-21

Украинская "молодежка" в поединке против сверстников из Финляндии организовала потрясающий гол.

Молодежная сборная Украины (U-21) в отборочном матче Евро-2021 уверенно обыграла Финляндию со счетом 2:0. Особенно красивым выдался гол Даниила Сикана и предшествовавшая ему комбинация.

Набрав 7 очков, команда Руслана Ротаня поднялась на третье место, но отставание от лидеров, Дании и Румынии, составляет 12 и 9 очков соответственно (у Украины игра в запасе).

Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2

Голы: Конопля, 23, Сикан, 45+3

Финляндия: Яаскелайнен, Тихи (Хювяринен, 67), Хальме, Вайнионпяя, Лингман (Мяенпяя, 67), Оксанен, Валакари, Маянпяя (Атакаи, 46), Сойсало, Юлятупа (Ассехнун, 46), Кельман (Ставицки, 70).

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак (Корниенко), Батагов (Чех, 88), Бондаренко, Булеца, Лунев (Цитаишвили, 63), Топалов (Назаренко, 63), Сикан.

Предупреждения: Лингман, Хальме, Тихи – Забарный, Дубинчак, Батагов, Сикан.