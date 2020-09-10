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Украинский специалист остался доволен минувшим сбором молодежной сборной страны.

Молодежная сборная Украины (U-21) в отборочном матче Евро-2021 уверенно обыграла Финляндию со счетом 2:0. Благодаря этой победе "желто-синие" поднялись на третью строчку в группе, имея в своем активе семь очков в шести поединках.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился эмоциями от результата своих подопечных в минувшем матче, а также подвел итоги этого сбора.

"Думаю, матч с финнами удался полностью. Первый тайм был очень хорошего качества, ребята выполнили установку. Единственный момент – в начале второго тайма немного успокоились и отдали инициативу. А так, в принципе, мы контролировали матч".

"Я доволен этим сбором. Доволен отношением и пониманием ребят. Все прошло с большим задором и желанием. Все, что мы их просили, они выполнили", — заявил Ротань в комментарии для Футбол NEWS.

Отметим, что в матче против Финляндии футболисты сборной Украины U-21 отметились образцовой комбинацией, которая завершилась голом Даниила Сикана.