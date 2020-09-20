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Вим Де Декер поддержал украинца, который не реализовал пенальти в матче с Мускроном.

Нападающий Гента Роман Яремчук в победном матче против Мускрона, который прошел в рамках шестого тура чемпионата Бельгии, не реализовал пенальти, а его гол в концовке встречи был отменен из-за офсайда.

Новый главный тренер "буйволов" Вим Де Декер поделился мнением об украинском форварде и рассказал, будет ли помогать ему в психологическом плане не концентрироваться на ошибках и промахах.

"Совсем немного, потому что Роман — нападающий, который живет за счет забитых мячей. Я разговаривал с ним много раз и буду продолжать это делать".

"Яремчук — фантастический форвард. Мы видим то, что он делает на тренировках. На это способны немногие нападающие в Бельгии. А его нереализованный пенальти мы обсудим внутри команды", — приводит слова Де Декера официальный сайт Гента.

Напомним, что Гент станет соперником киевского Динамо в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 23 сентября в Бельгии, а ответный поединок состоится в Киеве спустя шесть дней.