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Победителя в данной номинации выберут в голосовании члены жюри Ballon d’Or France Football.

Известное французское издание France Football определилось с 20-ю именитыми футболистами, которые будут претендовать на звание лучшего полузащитника оборонительного плана в истории.

В список номинантов на данную награду попали Йожеф Божик, Жерсон, Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Диди, Йозеф Масопуст, Пауло Роберто Фалькао, Лотар Маттеус, Стивен Джеррард, Йохан Нескенс, Андреа Пирло, Луис Суарес Мирамонтес, Фернандо Редондо, Марко Тарделли, Франк Райкард, Жан Тигана, Бернд Шустер, Хаби Алонсо, Кларенс Зеедорф и Хави.

Победитель определится в голосовании среди жюри Ballon d’Or France Football.

Напомним, ранее издание France Football назвало имена десяти голкиперов, десяти центральных защитников, а также десяти латералей, которые будут претендовать на звание лучших в истории футбола.