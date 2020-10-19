В списке не оказалось действующих футболистов.
Роналдо, getty images
19 октября 2020, 15:50
France Football опубликовал список из десяти футболистов, которые претендуют попасть в символическую сборную в качестве лучшего центрального нападающего в истории футбола.
Список претендентов выглядит следующим образом:
Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Кенни Далглиш, Эусебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен, Джордж Веа.
Отметим, что среди претендентов издательство не включило ни одного действующего футболиста.