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Украинский специалист заключил официальное соглашение с клубом.

Бывший тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко возглавил Пафос, сообщает официальный сайт кипрского клуба.

Детали контракта украинского наставника с клубом остаются неизвестными.

Стоит отметить, что, будучи игроком, Михайленко провел сезона в составе АПОПа, который также располагается в Пафосе, и выиграл с ним национальный кубок.

"Горжусь, что мне доверяли пост главного тренера в клубе. Возвращаюсь в Пафос с открытым сердцем и большими амбициями. Одним из самых эмоциональных моментов в моей карьере было завоевание Кубка Кипра с АПОПом. Я вернулся, чтобы заново пережить этот опыт и поделиться этими яркими эмоциями с болельщиками Пафоса", – прокомментировал Михайленко свое назначение.

На данный момент Пафос занимает 8-ю строчку в чемпионате Кипра, набрав 8 очков после 7 туров.