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Украинский нападающий получил почетное звание по версии Opta.

Роман Яремчук стал лучшим игроком чемпионата Бельгии по итогам минувшего месяца по версии статистического портала Opta, сообщает официальный сайт Гента.

Особенно удачным для украинца был матч, когда Гент в рамках одиннадцатого тура играл на выезде против Васланд-Беверена.

Роман Яремчук еще к свистку на перерыв успел трижды огорчить соперника, а еще один гол украинца был отменен из-за игры рукой.

Напомним, что ранее Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров Гента за последние 40 лет.