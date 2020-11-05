Роман Яремчук стал лучшим игроком чемпионата Бельгии по итогам минувшего месяца по версии статистического портала Opta, сообщает официальный сайт Гента.

Особенно удачным для украинца был матч, когда Гент в рамках одиннадцатого тура играл на выезде против Васланд-Беверена.

Роман Яремчук еще к свистку на перерыв успел трижды огорчить соперника, а еще один гол украинца был отменен из-за игры рукой.

Напомним, что ранее Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров Гента за последние 40 лет. 