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На счету украинского форварда 45 голов.

Хет-трик нападающего Гента Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии против Ваасланд-Беверена позволил украинцу войти в Топ-5 бомбардиров клуба с 1980 года — сообщил Твиттер болельщиков "индейцев", ведающий историей и статистикой.

Яремчук забил 45 голов, больше только у Александроса Какламаноса (46), Эрвина Ванденберга (47), Лорана Депуатра (48) и Эрика Вискаала (57).

Чтобы забить 45 мячей (и сделать 12 ассистов) Роману понадобилось 122 матча (8 997 игровых минут).