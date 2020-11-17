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Главный тренер сборной Украины дал комментарий после матча.

Молодежная сборная Украины провела заключительный поединок квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 среди команд, возраст футболистов которых не превышает 21 год, и выиграла со счетом 3:0.

Победу своей команды прокомментировал Руслан Ротань.

"Матч против Северной Ирландии был тяжелым, тем более учитывая погодные условия. На первый план вышла борьба, бойцовские качества, и я рад, что мои подопечные сдали этот экзамен. Могу только поздравить с победой молодежную сборную Украины.

Очень хотелось победить в последнем матче квалификации. Выводы? Их сделаем позже, нужно все тщательно проанализировать. Задачу выхода на чемпионат Европы мы не выполнили, это огорчает, но мы очень рады, что многие наши ребята получили вызов в национальную команду. Для нас это очень важно.

Если они оказались в главной команде страны, значит, заслужили этот вызов. Но то, что нужно еще много работать, факт. Мы подставили плечо старшему брату", — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина U-21 — Северная Ирландия.