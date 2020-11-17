Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Молодежная сборная Украины провела заключительный поединок квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 среди команд, возраст футболистов которых не превышает 21 год.
Обзор матча:
Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 3:0
Голы: Бабогло, 67, Исаенко, 70, Кухаревич, 74
Украина U-21: Трубин, Бабогло, Вантух, Снурницын, Дубинчак (Кравчук, 78), Шевцов (Стецков, 46), Ярмолюк (Михайленко, 90), Якимец, Бражко (Билошевский, 87), Исаенко, Кухаревич (Кравчук, 87).
Северная Ирландия U-21: Уэббер, Тоул, Эймос, Мэррон, Хьюм, Бойд-Манс, Бансал-Макналти, Лэйвери, Маккалмонт, Браун, О’Нилл.
Предупреждения: Бабогло, Стецков, Бражко —Тоул, Бойд-Манс, Мэррон, Бансал-Макналти, Маккалмонт.