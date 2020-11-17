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Несмотря на это, предстоящий чемпионат Европы U-21 пройдет без нашей команды.

Молодежная сборная Украины провела заключительный поединок квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 среди команд, возраст футболистов которых не превышает 21 год.

Соперником украинцев стала сборная Северной Ирландии U-21, поражение от которой в прошлом туре лишило нашу команду даже математических шансов на выход в основную стадию предстоящего молодежного Евро.

В первом тайме голов мы не увидели, но уже после перерыва подопечные Руслана Ротаня трижды отправили мяч в сетку ворот соперника, завершив таким образом выступления в турнире на победной ноте и заняв итоговое третье место в группе.

Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 3:0

Голы: Бабогло, 67, Исаенко, 70, Кухаревич, 74

Украина U-21: Трубин, Бабогло, Вантух, Снурницын, Дубинчак (Кравчук, 78), Шевцов (Стецков, 46), Ярмолюк (Михайленко, 90), Якимец, Бражко (Билошевский, 87), Исаенко, Кухаревич (Кравчук, 87).

Северная Ирландия U-21: Уэббер, Тоул, Эймос, Мэррон, Хьюм, Бойд-Манс, Бансал-Макналти, Лэйвери, Маккалмонт, Браун, О’Нилл.