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Football.ua разобрался, чем могут удивить матчи грядущего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого света.

После перерыва на матчи сборных вернулись национальные чемпионаты и уже сразу после них стартуют поединки четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже эти матчи могут дать нам имена участников стадии плей-офф турнира, нового рекордсмена турнира и покажет истинную силу серьезных клубов, которые оказались в непростом положении.

Отомстит ли Шахтер Боруссии М за унижение?

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер уступил Боруссии Д на своем поле со счетом 0:6 после довольно хороших поединков против лидеров квартета. Теперь "горняки" могут положиться на свою основную обойму и спрос будет куда выше. Поединок против гладбахцев — ключевой в разрезе борьбы за еврокубковую весну.

У соперника есть несколько потерь — основными видятся отсутствие заразившегося коронавирусом Плеа и травмированного Хофманна. Сложно сказать, в каком виде предстанет Боруссия М после международной паузы. Вероятно, кондиции были не самые лучшие, ведь команда Розе сыграла вничью с Аугсбургом на своем поле на выходных.

Ждем зрелищного поединка и реванш от Шахтера, который еще сильнее закрутит интригу в группе.

ПСЖ останется в борьбе?

Парижане подходят к четвертому туру группового этапа Лиги чемпионов с тремя набранными баллами и могут остаться без плей-офф турнира в этом году. Поражение от Лейпцига в четвертом туре практически лишит команду Тухеля шансов на проход в следующую стадию турнира.

Для тренерского штаба ПСЖ очень важным будет возвращение Неймара после травмы и отличная форма Мбаппе — Килиан забил два гола в ворота Монако. К слову, тот матч парижане проиграли, ведя по ходу встречи в два мяча. Мотивация будет зашкаливать, а ответственность будет на запредельном уровне, но что поделаешь — ПСЖ нужна победа, если нет — то можно задумываться о победе в Лиге Европы.

Получит ли Лига чемпионов нового рекордсмена?

В мире футбола постоянно что-то происходит, что приводит к появлению новых рекордов. Так, Юссуфа Мукоко может выйти на поле в матче Боруссии Д против Брюгге и стать самым молодым игроков в истории Лиги чемпионов — нападающему на прошлой неделе исполнилось всего лишь шестнадцать лет.

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Тренерский штаб видит юношу заменой для Эрлинга Холанда. Если норвежец, подобно игре с Гертой, "похоронит" соперника несколькими точными ударами, то вполне может дать "билет" на поле Мукоко, который только и ждет своего шанса, чтобы вновь ощутить большой футбол вживую, а не смотря на него со стороны.

Чего ждать от Интера?

Подопечные Антонио Конте после трех туров группового этапа Лиги чемпионов смогли набрать лишь два балла и идут на последней строчке турнирной таблицы. В ближайшем матче предстоит игра против Реала на своем поле — поражение поставит команду в очень непростое положение. Интер рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов.

К тому же, текущая форма команды вызывает много вопросов. В минувшем туре Серии А подопечные Антонио Конте пропустили дважды от Торино, но затем смогли перевернуть матч и отправили в ворота соперника четыре мяча. Подобные осечки в начале игры с Реалом обойдутся куда дороже, а совершить камбэк будет значительно сложнее.

Кто станет первыми участниками плей-офф?

Уже четвертый тур может назвать имена команд, которые будут выступать в Лиге чемпионов весной. Так, Бавария может гарантировать себе выход в 1/8, если сможет обыграть Зальцбург. Манчестер Сити, в свою очередь, хватит и ничейного результата, хотя "горожане", очевидно, будут играть на победу, еще и после поражения от Тоттенхэма в чемпионате Англии.

Путевку в 1/8 также может получить Ливерпуль. Все как и в предыдущих случаях — команде Юргена Клоппа нужны три балла, но Аталанта явно настроена дать бой. Скорее всего, Челси и Севилья добудут победы, а с ними и оформят выход в следующую стадию. Барселоне для гарантированного попадания в плей-офф хватит и ничейного результата против Динамо, а вот Ювентусу придется добиться победы против Ференцвароша.

Сможет ли Динамо воспользоваться кадровым кризисом Барселоны в защите?

Подопечные Мирчи Луческу довольно неплохо выступили в выездном поединке на Камп Ноу, заставив серьезно потрудиться оборону "сине-гранатовых" и Марка-Андре Тер Штегена. Теперь каталонцы будут с большими проблемами в защите. Так, из центральных защитников в Киев приехали лишь Клеман Ленгле и молодой Мингеса, который еще не дебютировал за основную команду.

Также не будет Бускетса и Де Йонга, которые по своим обязанностям выполняют довольно много оборонительной работы. Как можно видеть, с такой Барселоной вполне можно играть смело и использовать слабые стороны соперника. Естественно, стоит говорить и о кадровых проблемах киевлян, но у них нет ни одной откровенно проседающей линии.