Другое

Нападающий продолжит свою карьеру в другом месте.

Артем Милевский заявил о том, что покидает брестское Динамо и продолжит выступать в другом месте. В заключительном матче чемпионата Беларуси форвард забил в ворота Немана.

"Рад, что завершаю карьеру в Динамо Брест забитым голом. Однако карьера футболиста не закончена. Все еще впереди", — сказал опытный нападающий в эфире канала Беларусь 5.

Агент Артема Милевского Александр Панков уточнил, что игрок еще проведет матч за Динамо-Брест в Кубке Беларуси.

Напомним, что ранее украинский нападающий намекнул на возвращение в Украину.