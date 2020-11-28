Нападающий продолжит свою карьеру в другом месте.
фото Динамо-Брест
28 ноября 2020, 22:47
Артем Милевский заявил о том, что покидает брестское Динамо и продолжит выступать в другом месте. В заключительном матче чемпионата Беларуси форвард забил в ворота Немана.
"Рад, что завершаю карьеру в Динамо Брест забитым голом. Однако карьера футболиста не закончена. Все еще впереди", — сказал опытный нападающий в эфире канала Беларусь 5.
Агент Артема Милевского Александр Панков уточнил, что игрок еще проведет матч за Динамо-Брест в Кубке Беларуси.
Напомним, что ранее украинский нападающий намекнул на возвращение в Украину.