Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Срипченко — о двух великолепных победах киевского Динамо над заклятым врагом, которые невозможно забыть даже спустя 12 лет.

Игры между киевским Динамо и московским Спартаком — это всегда больше, чем просто матчи. Возможно, для нового поколения поклонников Динамо главным врагом является донецкий Шахтёр, также как и для молодых болельщиков Спартака – "армейские" соседи по столице России. Но те, кто помнят то знаменитое "советское футбольное дерби", кто видел те неповторимые противостояния киевлянина Валерия Лобановского и москвича Константина Бескова, всегда будут считать соперником номер 1 именно друг друга.

Что уж говорить, если даже авторитетное британское издание FourFourTwo в прошлом году включило соперничество "Лобановский — Бесков" в Топ-6 тренерских противостояний за всю историю футбола. Эти матчи всегда проходили с огромным накалом страстей.

Предматчевые расклады

И вот в сезоне 2008/2009 судьба свела старых знакомых снова. После распада СССР в рамках официальных матчей (Кубок Содружества мы не считаем) во второй раз – первый был в сезоне 1994/1995. Оба Мэтра советского футбола в 2008-ом уже были мертвы, но принципиальность противостояния для болельщиков со стажем всё равно была необычайно велика. Дела у обоих клубов тогда шли не очень – киевляне в начале сезона по серии пенальти проиграли в Суперкубке Шахтёру, а затем хоть и выиграли два первые тура УПЛ, обыграв Ильичёвец и Днепр, потеряли очки в двух следующих — второй сезон подряд уступив на своём поле Металлисту (на этот раз 1:2) и сыграв 2:2 с Ворсклой.

А во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне и вовсе едва не ощутили кошмар, равный позору трёхлетней давности под названием "Тун", который привёл к отставке Леонида Буряка и назначению Анатолия Демьяненко. В первом матче, проходившем в стране кельтов, "бело-синие", не реализовав массу моментов, со счётом 2:1 обыграли ирландскую Дрогеду благодаря голам Тараса Михалика и Александра Алиева



В Киеве динамовцы сыграли 2:2. Вновь отметился голом Алиев, а во второй раз в матче динамовцы вышли вперёд благодаря реализованному Милевским пенальти. Но забытый сейчас уже всеми голкипер киевлян Тарас Луценко неудачно сыграл на выходе в конце игры, и это привело к тому, что ирландцы счёт сравняли. В конце динамовцы два раза едва не пропустили третий мяч в свои ворота. Луценко чудил не меньше, чем его более именитый однофамилец спустя 9 месяцев во франкфуртском аэропорту, однако ирландцы то не попадали по пустым воротам, то круглый предательским для них образом просто отказывался пересекать линию ворот.



Призрак Туна тогда летал над стадионом "Динамо" (о чём после матча сказал и Игорь Суркис), и если бы не госпожа удача, карьера Юрия Сёмина в Киеве имела риск закончиться почти в самом её начале.

В России же чемпионат тогда игрался по системе весна-осень. "Спартачи" в сезоне 2008 играли неуверенно, и чуть более чем за месяц до игры с "бело-синими" со счётом 1:5 уступили своему главному врагу в российском чемпионате — московскому ЦСКА. Ещё тогда была вероятность, что дни нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в "Спартаке" вот-вот подойдут к концу.

В ЛЧ же Спартак, как вторая команда предыдущего розыгрыша чемпионата, начинал прямо с раунда плей-офф. Коэффициенты у россиян и тогда, к сожалению, были выше, чем у нас.

И вот настал день Х

13 августа 2008 года, ровно 12 лет назад, Москва, БСА "Лужники" 55 тысяч болельщиков на трибунах. Дополнительного антуража в это и так сверхпринципиальное противостояние добавляло 2 факта: во-первых, тренером киевлян тогда был россиянин Юрий Сёмин, который с 1992-ого по 2005-й год тренировал московский Локомотив, и именно под его руководством "железнодорожники" в 2002-ом году снесли "мясо" с их многолетнего пьедестала, с которого до этого в 90-ых их лишь раз сносила владикавказская Алания. Во-вторых, матч состоялся через несколько дней после начала российско-грузинского конфликта в Южной Осетии.



Некоторые украинские болельщики направились в Москву с грузинскими флагами, но на границе подобная "атрибутика" у них была конфискована. Спартак же хотел начать матч с минуты молчания в память о мирных жителях и российских военных, погибших в результате, как они выражались, "грузинских обстрелов", но УЕФА это делать запретил, сославшись на избитую фразу "футбол вне политики".

Игра стартовала для киевлян неудачно — на 4-ой минуте Никита Баженов убрал мяч под себя и поразил ворота Александра Шовковского. Но до перерыва Динамо уже вело в счёте — сначала на 22-ой минуте игры, после непонятного никому паса назад бразильского легионера "мяса" Сантоса Моцарта, гвинейский форвард «бело-синих Исмаэль Бангура опередил хорватского кипера "спартачей", бывшего "горняка" Стипе Плетикосу, и сравнял счёт в матче.



Ну а на последней минуте первой половины игры, после удара того же Бангура, хорват выбил мяч прямо на ногу Милевскому, и Артём ударом с немного острого угла вывел Киев вперёд.

Второй тайм, как и первый, начался с быстрого мяча, но на этот раз он был забит в ворота Спартака. Александр Алиев отобрал мяч в центре пола, отдал его Бадру Эль-Каддури, а марокканец филигранным пасом со своей половины поля вывел Бангура практически один на один с Плетикосой — дубль гвинейца, 3:1 в пользу украинского клуба.



А на 85-ой минуте неугомонный Бангура обокрал чешского защитника москвичей Мартина Йиранека и выкатил мяч на ногу Артёму Милевскому, и 23-летний нападающий киевлян тоже отметился дублем. Затем вышедший на замену молодой Артём Кравец мог забивать и пятый мяч, но угодил в стойку.

1:4 от злейших врагов — настоящий шок для москвичей. Черчесов отправлен в отставку.

Дежавю!

Через 2 недели "спартачей" на поле киевского стадиона Динамо имени Валерия Лобановского вывел уже другой бывший игрок московского клуба — Игорь Ледяхов. Правда, в ранге исполняющего обязанности. Но россиянам это не помогло — счёт, как и в первой игре, был открыт на 4-ой минуте, и снова хозяевами поля, коими на этот раз выступали динамовцы. Александр Алиев совершил прекрасный индивидуальный проход и ударил из-за пределов штрафной в нижний угол. "Столица Киевской Руси" встретила "гостей из провинции" не очень дружелюбно, если перефразировать баннер динамовских ультрас.

На 24-ой минуте гол организовали два героя московской встречи — Милевский на правом фланге выкатил мяч на ногу Бангура, который, разобравшись с московской обороной, поразил ворота Плетикосы третий раз за два матча.





"Перед игрой в России мне позвонил Суркис и сказал, что очень хочет выиграть этот матч. Я ответил: "Доверьтесь мне, мы победим". Президент пояснил, что дело не в футболе, тут другое. Россия против Украины – это особое и очень принципиальное противостояние. Когда вспоминаю тот матч, то мурашки идут по коже. После победы над Спартаком получил наибольшую премию в Динамо – 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победы над ПСЖ и Шахтером" – недавно вспоминал о тех матчах Бангура. Лично мне думается, что президент киевского клуба делал акцент на принципиальности противостояния именно Спартака и Динамо, а не России и Украины, но то уж явно не наше дело.

Во второй половине встречи зрители снова увидели быстрый гол — ну прям ни один тайм из четырёх команды не могли обойтись без него! После непонятных действий киевской обороны, спартаковец Иван Саенко шведой вырезал передачу, после которой ударом пяткой в воротах подменявшего СаШо (а затем ставшего до конца сезона основным) Станислава Богуша отличился Артём Дзюба, которого сейчас так люто ненавидят активные болельщики Спартака из-за его перехода в питерский Зенит.

Ну а затем начался настоящий бенефис Артёма Милевского.



Вернее сказать, продолжился – начался он ещё двумя неделями ранее в Белокаменной. Уже через 2 минуты после гола своего московского тёзки, он удачно подставил ногу под подачу-удар своего "кента" Алиева со штрафного. А на 78-ой минуте беларусский украинец, ну или же украинский беларус, прекрасно обыгрался у чужой штрафной с Бадром Эль-Каддури, и сам выведя себя под удобную позицию для удара, вновь оформил дубль, забив четвёртый мяч в двух играх со Спартаком. В конце игры Миля мог сделать и хет-трик, но пробил мимо ворот.

4:1. Не опять, а снова. И 8:2 по сумме двух матчей. В Киеве 27 августа 2008-ого года был настоящий праздник жизни.



Послесловие

В том сезоне Спартак закончил чемпионат России на 8 месте из 16, а в Кубке УЕФА вышел в группу, из которой благополучно вылетел. Динамо же в сезоне 2008/2009 стало чемпионом Украины с огромным 15-очковым отрывом от главного врага уже новейшей истории. Ну а из группы Лиги Чемпионов "бело-синие" опустились в тот же Кубок УЕФА, где дошли до полуфинала и вылетели по неудачному стечению обстоятельств от вышеупомянутого Шахтёра.

А те летние матчи с московским Спартаком остались в памяти киевских болельщиков навсегда. Особенно приятными они были для любителей Динамо со стажем, но далеко не только эти люди в те дни ощущали себя счастливыми.



А кому-то (например, автору этого текста) две великолепные победы над москвичами привили любовь к великому киевскому клубу, которая продолжается и по сей день. И эта любовь не пройдёт никогда.



"Історія Динамо – традиції перемог!" — гласил ещё один баннер на киевском секторе в тот день. И как же хочется сейчас, дабы эти традиции поскорее возродились.

Глеб Срипченко, читатель Football.ua