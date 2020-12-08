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Вратарь боснийцев дал комментарий после жеребьевки.

По итогам жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира-2022 года сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Голкипер боснийцев Ибрагим Шехич считает, что его сборная не испытает проблем с Украиной и Финляндией.

"Это сложная группа для нас, мы хотели попасть в группу с Данией и Словакией. Мы играем с чемпионами мира, и это интересный матч. Мы уже играли с сильным соперником в Лиге Наций и готовы. Я надеюсь, что с новым тренером мы соберем новую сильную команду и через несколько лет выйдем на чемпионат мира.

Мы знаем финнов, мы играли с ними и выиграли 4:1. Мы также доминировали в Финляндии и могли бы там добиться лучшего результата. Я не помню, чтобы играл с Украиной. Соперники жесткие, но таков наш рейтинг, с этими командами мы справимся, а с Францией будет интересно. Мы должны хорошо сыграть тактически и быть немного удачливее", — приводит слова Шехича Scport.ba.

На Football.ua доступны все группы отборочного цикла чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.