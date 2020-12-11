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ФИФА определилась с финальной тройкой претендентов.

Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Марсело Бьелса вошли в финальную тройку претендетов на награду The Best, сообщает официальный твиттер-аккаунт ФИФА.

Юрген Клопп выиграл АПЛ с Ливерпулем, Ханс-Дитер Флик собрал все возможные титулы, а Марсело Бьелса выиграл Чемпионшип.

Напомним, что в пятерку претендентов также входили Хулен Лопетеги (Испания / Севилья) и Зинедин Зидан (Франция / Реал Мадрид).

Напомним, что церемония ФИФА The Best состоится 17 декабря.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

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