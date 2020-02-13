Украина: Первая лига

Украинский форвард подписал долгосрочное соглашение на пять лет.

Нападающий Николай Кухаревич стал игроком перволигового Руха, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Контракт 18-летнего украинца с новой командой рассчитан на полтора года. Футболист будет выступать под 97-м номером.

Рух охарактеризовал новое подписание как "молодой талант, на которого возлагаются большие надежды". Николай, помимо атаки, может сыграть и в полузащите.

Кухаревич является воспитанником луцкой Волыни. Последние два сезона он выступал в чемпионате Украины U-19, в рамках которого он сыграл 31 матч и забил 17 голов.

Напомним, ранее львовский Рух объявив о подписании полузащитника Святослава Козловского.

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