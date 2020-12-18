Другое

Стал известен стадион, на котором подопечные Андрея Шевченко проведут два отборочных матча.

Сборная Украины проведет матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Финляндии и Казахстана на Арене Львов, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч с финнами состоится 28 марта 2021-го года, тогда как встреча с Казахстаном предстоит 31-го марта 2021-го года.

Помимо данных команд в группе со сборной Украины также будут выступать Франция и Босния и Герцеговина.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозане (CAS) приступил к рассмотрению апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) по поводу отмены решения УЕФА о присуждении национальной сборной Украины поражения в гостевом матче шестого тура Лиги наций УЕФА против Швейцарии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!