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Опытный вратарь прокомментировал итоги жеребьевки.

Голкипер сборной Финляндии поделился впечатлениями от группы в отборе на чемпионат мира, отдав должное Украине.

"Франция – чемпион мира. Но мы не так давно обыграли их в товарищеском поединке, так что недооценки не будет.

Украина сейчас на подъеме. Это грозный соперник, более опасный, чем принято считать. Жаль, что из четвертой корзины выпала Босния и Герцеговина. Это очень сильная команда.

Жеребьевка могла быть как проще, так и еще тяжелее. В любом случае, нужно выходить и играть на победу в каждом матче", – приводит слова Градецки официальный сайт федерации футбола Финляндии.

Ранее голкипер сборной Боснии и Герцеговины заявил, что Украина и Финляндия не доставят проблем его команде.