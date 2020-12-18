Бывший тренер Зари будет руководить молдавской командой.
Юрий Вернидуб, фото Шериф
18 декабря 2020, 12:46
Юрий Вернидуб стал новым главным тренером молдавского Шерифа, сообщает официальный сайт клуба.
С ноября 2011 по май 2019 года Юрий Вернидуб возглавлял Зарю. С луганчанами он дважды сыграл на групповом этапе Лиги Европы, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.
После этого у украинца был период работы в солигорском Шахтере, который он покинул по семейным обстоятельствам.
Срок соглашения и другие подробности сделки пока что остаются неизвестными.
Отметим, что за Шериф выступает украинский полузащитник Андрей Близниченко.
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