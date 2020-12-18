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Бывший тренер Зари будет руководить молдавской командой.

Юрий Вернидуб стал новым главным тренером молдавского Шерифа, сообщает официальный сайт клуба.

С ноября 2011 по май 2019 года Юрий Вернидуб возглавлял Зарю. С луганчанами он дважды сыграл на групповом этапе Лиги Европы, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.

После этого у украинца был период работы в солигорском Шахтере, который он покинул по семейным обстоятельствам.

Срок соглашения и другие подробности сделки пока что остаются неизвестными.

Отметим, что за Шериф выступает украинский полузащитник Андрей Близниченко.

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