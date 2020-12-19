Наставник мюнхенского клуба сравнил успехи Баварии и Ливерпуля в уходящем году.
Ханс-Дитер Флик, Getty Images
19 декабря 2020, 11:55
Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о получении награды Лучший тренер года наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом.
"Мы всегда относимся к этому по-спортивному. Клопп и его штаб определенно заслужили эту награду, также как и мой штаб.
Жизнь продолжается. Конечно, мы немного разочарованы, это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то это тоже победа. Мы живем в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось бы победить.
Но жизнь идет своим чередом, у нас есть новые цели, которые нужно достичь", – цитирует Флика Goal.
Ранее Флик заявлял, что его команда может и должна играть лучше.