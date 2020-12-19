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Наставник мюнхенского клуба сравнил успехи Баварии и Ливерпуля в уходящем году.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о получении награды Лучший тренер года наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом.

"Мы всегда относимся к этому по-спортивному. Клопп и его штаб определенно заслужили эту награду, также как и мой штаб.

Жизнь продолжается. Конечно, мы немного разочарованы, это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то это тоже победа. Мы живем в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось бы победить.

Но жизнь идет своим чередом, у нас есть новые цели, которые нужно достичь", – цитирует Флика Goal.

Ранее Флик заявлял, что его команда может и должна играть лучше.