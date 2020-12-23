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Тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о своей зарплате.

Сергей Ребров признался, что его зарплата в Ференцвароше во многом зависит от выступлений команды.

"У меня не очень высокая базовая зарплата, – сказал Ребров в интервью sport365.hu. – Однако я настоял на бонусах, зависящих от определенных успехов, которых добьется команда".

"Надо смотреть правде в глаза: футбол — это бизнес. И так везде: если хочешь большего — надо работать усерднее и добиваться результата".

Ранее Сергей Ребров отмечал, что в 2020 году Ференцварош добился больших успехов.