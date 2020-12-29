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Аргентинец имеет шанс продолжить карьеру в МЛС.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес может в зимнее трансферное окно переехать в МЛС, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в услугах аргентинского футболиста заинтересован Цинцинати, который готов предоставить игроку контракт на три года.

Отмечается, что Гомес близок к уходу из Аталанты, так как форвард не сумел уладить конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Ранее сообщалось, что Гомес может остаться в Италии. За игрока готовы побороться Интер, Милан и Рома.