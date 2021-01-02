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Лионель Месси, getty images
02 января 2021, 12:26
Лионель Месси стал лучшим игроком прошедшего года по версии Sky Sports, опередив Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.
В пятерку также попали Бруну Фернандеш и Ромелу Лукаку — полузащитник Манчестер Юнайтед лишь на немного отстал от звездного соотечественника.
Портал учитывал выступления игроков в английской Премьер-лиге, Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Наивысшую позицию среди украинских футболистов занял Руслан Малиновский — представитель Аталанты расположился на 111-ой строчке рейтинга.
Александр Зинченко занял 1582 место, Роман Яремчук — 2671, Андрей Ярмоленко — 1721, Жуниор Мораес — 1299.
Среди представителей Шахтера и Динамо наивысшая позиция досталась Алану Патрику — 1189. Список лучших игроков Шахтера по версии Sky Sports:
Список лучших игроков Динамо по версии Sky Sports возглавил Виктор Цыганков:
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