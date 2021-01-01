Испания

Лидер Барселоны Лионель Месси получил официальное право подыскивать себе новую команду.

С 1 января 2021 года Лионель Месси получил право вести переговоры с другими клубами об уходе из Барселоны — напоминает ESPN.

Действующий контракт капитана Барселоны с клубом истекает 30 июня 2021, а по правилам ФИФА за полгода до завершения нынешнего соглашения любой игрок может официально начинать поиски нового места трудоустройства.

В настоящий момент действительно реальных претендентов на Месси, которые могут позволить себе приглашение аргентинца, только два: Манчестер Сити и ПСЖ.

January 1, 2021. Lionel Messi can now negotiate with another club. pic.twitter.com/k9f6rn66Pg — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2021

Надежды заполучить Месси питает Интер Майами Дэвида Бекхэма, но все прекрасно понимают, что если такой переход и станет реальностью, то лишь после того, как Лео окончательно наиграется в Европе.

Сам Месси заявил, что еще не определился, намерен ли он покидать Барселону.

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