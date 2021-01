С 1 января 2021 года Лионель Месси получил право вести переговоры с другими клубами об уходе из Барселоны — напоминает ESPN.

Действующий контракт капитана Барселоны с клубом истекает 30 июня 2021, а по правилам ФИФА за полгода до завершения нынешнего соглашения любой игрок может официально начинать поиски нового места трудоустройства.

В настоящий момент действительно реальных претендентов на Месси, которые могут позволить себе приглашение аргентинца, только два: Манчестер Сити и ПСЖ.

January 1, 2021. Lionel Messi can now negotiate with another club. pic.twitter.com/k9f6rn66Pg