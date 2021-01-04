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Португальский нападающий находится в шаге от абсолютного рекорда.

Ювентус обыграл Удинезе на своем поле в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

Криштиану Роналду отметился дублем и результативной передачей, что позволило довести ему свой бомбардирский счет до 758 мячей в 1032 официальных играх.

Как сообщает Goal, португальский нападающий обошел Пеле, у которого было 757 голов за 812 официальных матчей.

Чтобы стать абсолютным рекордсменом, Криштиану Роналду нужно забить еще два гола — у чеха Йозефа Бицана 759 взятий ворот.

Напомним, что ранее другой легендарный рекорд Пеле побил нападающий Барселоны Лионель Месси.