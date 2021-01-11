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Украинец не закрепился в Бельгии.

Украинский нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов близок к уходу из клуба.

По информации Voetbalprimeur, боссы клуба подписали контракт с опытным форвардом Иломбе Мбойо.

Теперь в команде аж пять нападающих, а это означает, что один футболист покинет клуб. Вероятнее всего, это будет Филиппов.

К слову, он появлялся на поле последний раз 19-го декабря 2020 года в игре против Зюльте Варегема.

На счету Филиппова в текущем сезоне один гол и три ассиста в 11 играх за "канареек" в чемпионате Бельгии. Команда идет 15-м месте в таблице.

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