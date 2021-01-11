Украинец не закрепился в Бельгии.
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ, СЕНТ-ТРЮЙДЕН
11 января 2021, 00:55
Украинский нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов близок к уходу из клуба.
По информации Voetbalprimeur, боссы клуба подписали контракт с опытным форвардом Иломбе Мбойо.
Теперь в команде аж пять нападающих, а это означает, что один футболист покинет клуб. Вероятнее всего, это будет Филиппов.
К слову, он появлялся на поле последний раз 19-го декабря 2020 года в игре против Зюльте Варегема.
На счету Филиппова в текущем сезоне один гол и три ассиста в 11 играх за "канареек" в чемпионате Бельгии. Команда идет 15-м месте в таблице.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.