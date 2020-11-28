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Украинский нападающий продолжает проявлять себя в чемпионате Бельгии.

Сент-Трюйден принимал Васланд-Беверен в поединке четырнадцатого тура чемпионата Бельгии.

Хозяева смогли открыть счет после того, как Александр Филиппов отдал пас на Гарсию, который поразил цель.

Данный ассист стал форварда третьим в сезоне в семи поединках за бельгийскую команду. Также на его счету один гол.

Напомним, что ранее украинский нападающий сделал результативную передачу в матче против Стандарда.