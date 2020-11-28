Украинский нападающий продолжает проявлять себя в чемпионате Бельгии.
фото Сент-Трюйден
28 ноября 2020, 18:57
Сент-Трюйден принимал Васланд-Беверен в поединке четырнадцатого тура чемпионата Бельгии.
Хозяева смогли открыть счет после того, как Александр Филиппов отдал пас на Гарсию, который поразил цель.
Данный ассист стал форварда третьим в сезоне в семи поединках за бельгийскую команду. Также на его счету один гол.
Напомним, что ранее украинский нападающий сделал результативную передачу в матче против Стандарда.