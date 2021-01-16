Информации о попытках португальцев заполучить нападающего оказалось ложной.
Роман Яремчук, фото getty images
16 января 2021, 12:38
Лиссабонский Спортинг не пытался подписать нападающего Гента Романа Яремчука, сообщает издание Record.
Тем самым, источник опроверг информацию о том, что Гент отказался от предложения лиссабонского Спортинга по украинскому нападающему в размере 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Роман Яремчук провел за Гент 15 матчей, забив девять голов и отдав три результативные передачи.
Форвард сборной Украины долго время входит в список интересов Ромы, но о предложении от итальянцев пока что не слышно.
Ранее сообщалось, что руководство клуба уже начало рассматривать варианты потенциальной замены Яремчуку.