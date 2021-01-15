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Бельгийский клуб не захотел отпускать нападающего.

Гент отказался от предложения по Роману Яремчуку в размере 10 миллионов евро, сообщает источник footnews.

Украинский нападающий пользуется большим спросом, но руководство бельгийского клуба пока что не получило достойного предложения.

Источник утверждает, что на бывшего нападающего Динамо также претендует Рома.

В текущем сезоне украинский футболист провел за Гент 15 матчей, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

Напомним, ранее главный тренер бельгийской команды заявил, что зимой Роман Яремчук не покинет Гент.