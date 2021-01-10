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Похоже, украинец не сменит прописку в ближайшее время.

Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук высказал свое мнение о вероятном уходе из команды нападающего Романа Яремчука.

"Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Футболисты, которые слишком мало играют, могут быть вариантом для отъезда, но из основных игроков никто не уйдет», – сказал Ванхазебрук belgiumsoccer.be.

Напомним, в текущем сезоне украинский футболист провел за Гент 15 матчей, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство клуба уже начало рассматривать варианты потенциальной замены Яремчуку.