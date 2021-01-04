Бельгийцы готовятся к уходу украинца.
Роман Яремчук, фото Гент
04 января 2021, 13:32
Руководство Гента намерено в зимнее трансферное окно приобрести вингеров и центрального нападающего, сообщает Het Nieuwsblad.
По данным источника, бельгийский клуб готовится к уходу форварда Романа Яремчука, который сам выражал свое желание сменить прописку.
Ранее сообщалось, что предметный интерес к украинцу проявляет Рома. Отмечалось, что сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.
К слову, в своем последнем матче за Гент нападающий получил красную карточку и последующую дисквалификацию.