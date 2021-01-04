Другое

Бельгийцы готовятся к уходу украинца.

Руководство Гента намерено в зимнее трансферное окно приобрести вингеров и центрального нападающего, сообщает Het Nieuwsblad.

По данным источника, бельгийский клуб готовится к уходу форварда Романа Яремчука, который сам выражал свое желание сменить прописку.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к украинцу проявляет Рома. Отмечалось, что сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.

К слову, в своем последнем матче за Гент нападающий получил красную карточку и последующую дисквалификацию.