Идея провести турнир в нескольких странах появилась еще до пандемии.
Карл-Хайнц Румменигге, Getty Images
20 января 2021, 15:56
Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что, в связи с пандемией коронавируса Евро-2020 может состоятся на территории одной страны.
"Я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин очень серьезно относится к ситуации с коронавирусом. Он рассматривает вариант провести Евро на территории одной страны, соблюдая все необходимые меры.
Напомню, что идея провести этот, отличающийся от предыдущих Евро, турнир в нескольких странах появилась до пандемии", – цитирует немецкого специалиста La Gazzetta dello Sport.
Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об окончании сотрудничества с бывшим главным тренером мнюнхенского клуба Хосепом Гвардиолой.