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Идея провести турнир в нескольких странах появилась еще до пандемии.

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что, в связи с пандемией коронавируса Евро-2020 может состоятся на территории одной страны.

"Я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин очень серьезно относится к ситуации с коронавирусом. Он рассматривает вариант провести Евро на территории одной страны, соблюдая все необходимые меры.

Напомню, что идея провести этот, отличающийся от предыдущих Евро, турнир в нескольких странах появилась до пандемии", – цитирует немецкого специалиста La Gazzetta dello Sport.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об окончании сотрудничества с бывшим главным тренером мнюнхенского клуба Хосепом Гвардиолой.