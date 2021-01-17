Германия

Специалист поделился воспоминаниями об уходе испанца из мюнхенского клуба.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об окончании сотрудничества с бывшим главным тренером мнюнхенского клуба Хосепом Гвардиолой.

"В ноябре 2015-го года мы вместе ужинали, и он сказал мне, что хочет покинуть клуб. Он нуждался в новом вызове. Хосеп с самого начала раскрыл все карты. Этот вечер я запомню навсегда. Это было очень эмоционально. Мы оба плакали.

Тогда я сказал ему: "Пеп, мне кажется, сегодня тебе лучше оставить машину на стоянке и попросить, чтобы домой тебя подвезли. Он очень хороший человек. С ним можно отлично провести время и всегда на него положиться.

Мы переписываемся, но он не любитель WhatsApp. Мы связывались на Рождество и на Новый год и постоянно контактируем. Мы по-настоящему подружились", — приводит слова немца Goal со ссылкой на Bild.

Ранее Румменигге высказал свое мнение о разделении доходов на ТВ-права в Германии.