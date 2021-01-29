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Команда украинца продолжает лидировать в чемпионате.

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Брюгге в традиционном дерби обыграл Серкль Брюгге (1:2).

За гостей в матче голами отличились Ланг и Мехеле. У хозяев единственный мяч на свой счет записал Мусаба.

Украинец Эдуард Соболь сыграл всего несколько минут, выйдя на замену на 89-й, чтобы удержать счет.

После того матча Брюгге с заделом в 12 оков от Генка продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги Жупиле.

Серкль Брюгге - Брюгге 1:2

Голы: Мусаба, 28 - Мехеле, 37, Ланг, 58